Dikkatsiz dede kazaya neden oldu

Yenierenköy'de 80 yaşındaki Ali Tabiat, yönetimindeki araçla dikkatsizce ana caddeye giriş yapması sonucunda caddede ilerleyen araçla çarpıştı, üç kişi yaralandı

Yenierenköy’de dikkatsiz sürücünün anayola beklemeden giriş yapması sonucunda yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi.

Kaza, Yenierenköy'de dün saat 16:30 sıralarında meydana geldi.

80 yaşındaki Ali Tabiat, yönetimindeki JJ 424 plakalı salon araç ile Şht. İbrahim Haşim Sokak üzerinden, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce 8 Ağustos Caddesi’ne giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden 36 yaşındaki Cüneyt Barış yönetimindeki EB 969 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan EB 969 plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Eybet Bengi, Yenierenköy sağlık ocağında görmüş oldukları tedavilerini müteakip taburcu olurlarken JJ 424 plakalı araç sürücüsü Ali Tabiat ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı.