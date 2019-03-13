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Dikkat!! Toprak kayması

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Dikkat!! Toprak kayması
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Sürücülerin Dikkatine Ardahan - Kantara yolu toprak kayması nedeniyle trafik akışına kapatılmıştır. Ulaşım, Turnalar - Kantara yolu üzerinden sağlanmaktadır.

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