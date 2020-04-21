banner411
banner69
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
47 0
23 Nisan temalı videolar hazır
23 Nisan temalı videolar hazır
130 0
 
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
138 0
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
35 0
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
68 0
Koronavirüs ile mücadeleye destek için sanatını tuvale yansıttı
Koronavirüs ile mücadeleye destek için sanatını tuvale yansıttı
28 0
Bırakabilirsin
Bırakabilirsin
66 0
banner440

Dikkat: Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapılıyor

banner27

Dikkat: Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapılıyor

Polis Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım siteleri üzerinden  yurt dışı bağlantılı bir dolandırıcılık faaliyeti yapıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada, son günlerde bir basın yayın organında yer alan haberlerde, bazı kişilerin sosyal paylaşım siteleri üzerinden para karşılığı kadın pazarladığı iddiaları üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldığı, ancak olayın iddia edildiği gibi para karşılığı kadın pazarlığı olmadığı, yurt dışı bağlantılı bir dolandırıcılık faaliyeti olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Yapılan soruşturmada, kadın pazarlandığı iddia edilen sitede yer alan telefon numaraları arandığı zaman, arayan kişilerin bir bankaya yönlendirildiği ve kendilerine verilen banka hesap numarasına para yatırmaları sağlanarak dolandırıldıkları tespit edildiği bildirildi.

Vatandaşlar, benzer durumda karşılaşmaları durumunda en kısa sürede polisi durumdan haberdar etmeleri çağrısı yapıldı.  

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.