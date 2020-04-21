Dikkat: Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapılıyor

Polis Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım siteleri üzerinden yurt dışı bağlantılı bir dolandırıcılık faaliyeti yapıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada, son günlerde bir basın yayın organında yer alan haberlerde, bazı kişilerin sosyal paylaşım siteleri üzerinden para karşılığı kadın pazarladığı iddiaları üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldığı, ancak olayın iddia edildiği gibi para karşılığı kadın pazarlığı olmadığı, yurt dışı bağlantılı bir dolandırıcılık faaliyeti olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Yapılan soruşturmada, kadın pazarlandığı iddia edilen sitede yer alan telefon numaraları arandığı zaman, arayan kişilerin bir bankaya yönlendirildiği ve kendilerine verilen banka hesap numarasına para yatırmaları sağlanarak dolandırıldıkları tespit edildiği bildirildi.

Vatandaşlar, benzer durumda karşılaşmaları durumunda en kısa sürede polisi durumdan haberdar etmeleri çağrısı yapıldı.