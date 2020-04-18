Dikkat piyasada sahte 200 TL'lik olabilir

Polisten verilen bilgiye göre bugün bir kişi tarafından iki tane sahte 200 TL'lik tedavüle sürüldü.

Polis, Lefkoşa'da bir şahıs tarafından, üzerinde "GEÇERSİZDİR" ibaresi bulunan B 099 348 659 seri numaralı 2 adet 200 TL’lik sahte banknotun tedavüle sürüldüğünün tespit edildiğini bildirdi.

Polisten yapılan uyarıda söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde bu seri numarası ile başlayan 200’lük “Türk Lirası” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri istendi