 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Koral Bozkurt güven tazeledi
Koral Bozkurt güven tazeledi
96 0
Hazard'dan Real Madrid'e 5 yıllık imza
Hazard'dan Real Madrid'e 5 yıllık imza
17 0
 
37 0
Durak mı yoksa çöplük mü anlamak zor
Durak mı yoksa çöplük mü anlamak zor
21 0
Onkoloji Servisi’nde karne sevinci
Onkoloji Servisi’nde karne sevinci
13 0
Düzova liderlik aşkına kazandı
Düzova liderlik aşkına kazandı
608 0
Doğadaki canlıları unutmayalım
Doğadaki canlıları unutmayalım
20 0
banner82

Dikkat Kayıp Şahıs Aranıyor!

banner27

93 yaşındaki İsmail Dağaşaner'den haber alınamıyor

banner315
Dikkat Kayıp Şahıs Aranıyor!
banner267

 Dün sabah saat 07:30 raddelerinde Hamitköy'de sakin 93 yaşındaki İsmail DAĞAŞANER, Haspolat sanayi bölgesinde bulunan ağılından küçük baş hayvanlarını otlatmak amacı ile Haspolat köyünün kuzey batı bölgesinde bulunan dere yatağı içerisine gidip aynı gün saat 12:00 raddelerinde hayvanların kendi başlarına geri gelmesine rağmen kendisinin ağıla geri gelmediği tespit edilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine söz konusu şahsın bulunabilmesi için Sivil Savunma ve Polis ekipleri tarafından bölgede yapılan tüm aramalara rağmen İsmail DAĞAŞANER bulunamamıştır.

Arama çalışmaları devam etmekte olup, söz konusu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.