DİKKAT KAYIP KIZLAR ARANIYOR!

Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen 14 yaşındaki İlknur KÜÇÜK ile 13 yaşındaki Yağmur KÜÇÜK kardeşler halen bulunamamıştır. Söz konusu şahısları görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.
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