Dikkat: Firari Mahkum Aranıyor

Barış Sinir Ruh Hastanesinde tedavi gören mahkum firar etti

Merkezi Cezaevinde, hükümsüz tutuklu olarak bulunan ve LDH Barış Sinir Ruh Hastanesinde gardiyan eşliğinde yatılı tedavi gören Soner Aydaş (E32), bu sabah 04:00 sıralarında hastaneden firar etmiştir. Bahse konu şahsi görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.