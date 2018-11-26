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Dikkat: Firari Mahkum Aranıyor

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Barış Sinir Ruh Hastanesinde tedavi gören mahkum firar etti

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Dikkat: Firari Mahkum Aranıyor
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  Merkezi Cezaevinde, hükümsüz tutuklu olarak bulunan ve LDH Barış Sinir Ruh Hastanesinde gardiyan eşliğinde yatılı tedavi gören Soner Aydaş (E32), bu sabah 04:00 sıralarında hastaneden firar etmiştir. Bahse konu şahsi görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.

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