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Dikkat: Ciklos'ta sağanak yağış görüş mesafesini düşürdü

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Dikkat: Ciklos'ta sağanak yağış görüş mesafesini düşürdü
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Polisten yapılan açıklamaya göre Girne Bölgesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle, Ciklos mevkiinde görüş mesafesi azalmıştır. Girne - Çatalköy Anayolu ile Girne - Çamlıbel Anayolu üzerinde yer yer su birikintileri oluşmuş ve yola çamurlu sular aktığından dolayı, bu güzergâhları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

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