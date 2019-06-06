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Dikkat Aranıyorlar!

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Dikkat Aranıyorlar!
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Polis, Girne'de meydana gelen kuyumcu soygunu ile ilgili kamera görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.
Bu sabah saat 10:40 sıralarında Girne'de meydana gelen kuyumcu soygununa karışan iki erkek şahıs aranmakta olduğunu sosyal medyadan paylaştıyı kamera görntüleriyle açıklayan Polis söz konusu şahısları görenlerin ve/veya olaya tanık olan duyarlı vatandaşların en yakın polis merkezine haber vermeleri ve polise yardımcı olmalarını istedi

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