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Dikkat aranıyorlar

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Dikkat aranıyorlar
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Polis Genel Müdürlüğü bugün öğleden sonra yaşanan bankadaki müşterinin elinden hırısılık olayı ile ilgili aranan iki şahsın fotoğraflarını paylaşarak görenleri polise bildirmesini talep etti.

Polisin sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle: 
"Bugün öğleden sonra, Lefkoşa'da bir bankada işlem sırası bekleyen bir şahsın elindeki 31.000 TL paranın çalınması olayı ile ilgili olarak fotoğraftaki şahıslar zanlı olarak aranmaktadırlar. Söz konusu şahısları görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur"

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