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Devrilen piknik tüpü mutfağı kül etti

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Devrilen piknik tüpü mutfağı kül etti
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Arapköy'de Abdulgani Mirdat’a ait ikametgahın mutfak kısmında yanmakta olan piknik tüpünün devrilmesi sonucu meydana gelen yangında mutfak kül olurken cen kaybı olmaması sevindirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, saat 14:30 sıralarında, Arapköy’de Laleli Sokak üzerinde bulunan Abdulgani Mirdat’a ait ikametgahın mutfak kısmında, adı edilenin yanmakta olan piknik tüpüne yanlışlıkla çarpıp piknik tüpünün çekyat üzerine devrilmesi sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu mutfak içerisinde bulunan çekyat, çamaşır makinesi, derin dondurucu, mutfak dolapları, iki adet televizyon, bir adet yatak, masa ve sandalyeler yanarak hasar meydana gelirken, diğer odalar ise çıkan isten dolayı zarar gördü. 

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