Devletin gizli bilgileri ile yakalandı

Akyar Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan emekli Gümrük Memuru Canfer Akalınlar’ın aracında yapılan aramada Gazimağusa Limanı’na ait gemi giriş çıkış trafik ve rota bilgilerini içeren gizli belgeler bulundu

Evrim KAMALI

Devlete ait gizli bilgileri ele geçirmek suçundan tutuklu bulunan 60 yaşındaki emekli Gümrük Memuru Canfer Akalınlar dün ek süre talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis Memuru Löğmen Yücetürk, zanlının 3 Mayıs tarihinde gizli belgeleri ele geçirme suçundan tutuklandığını söyledi.Polis, 3 Mayıs tarihinde Akyar Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan zanlının HZ 345 plakalı aracında arama yapıldığını ifade etti.Zanlının aracında yapılan aramada Gazimağusa Limanı’na ait gemi giriş çıkış trafik ve rota bilgilerini içeren belgeler bulduklarını kaydeden polis, belgelerin 2017-2018 tarihlerine ait olduğunu belirtti. Zanlının evinde de arama yapıldığını, yine 2017-2018 tarihlerine ait gemi rota ve gemi hareketleri ile ilgili belgeler bulduklarını açıklayan polis, ayrıca evde 4 adet dizüstü bilgisayar, UBS bellek bularak el koyduklarını söyledi.

Polis, Ulaştırma Bakanlığı’ndan soruşturma yaptıklarını, bakanlıktan söz konusu belgelerin gizli olduğu, sivil şahıslara verilemeyeceği bilgisi aldıklarını söyledi.

Üç gündür tutuklu olan zanlının ifadesinde iki kişinin ismini verdiğini, bu şahısların devlet dairelerinde çalıştıklarını, bu dairelerden ifadeler alacaklarını, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, evde ele geçirilen bilgisayar ile USB bellekin inceleneceğini belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken, zanlının Gazimağusa Limanı’nda Gümrükte çalıştığı şu anda emekli olduğu ve tasarrufundaki belgelerde askeri gemi ile sivil gemilerin kayıtlarının olduğu öğrenildi.