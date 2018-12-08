Devlet laboratuarında vurgun

Devlet Laboratuarı Dairesi’nde satın alma sorumlusu olarak görev yapan Nazife Türel’in sahte belge hazırlayarak eniştesi Ali Özören’in şirketi adına fatura hazırlayarak, hesabına 178 bin TL yatmasını sağladığı tespit edildi

Evrim KAMALI

Devlet Laboratuarında meydana geldiği iddia edilen yüklü miktarda para vurgunu ile ilgili olarak zanlılar Ali Özören ve Nazife Türel tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Umut Kulle, Nazife Türel’in “Resmi sahte belge düzenleme”, “Resmi Sahte belgeyi Tedavüle sürme” , “Sahtekarlıkla para temini”, “Kamu görevlisinin görevini kötüye kullanması” suçları ile methaldar olduğunu belirtti. Kulle, zanlı Ali Özören’in ise “Resmi sahte belge düzenleme”, “Resmi Sahte belgeyi Tedavüle sürme”, “Sahtekarlıkla para temini” suçları ile ilgili soruşturma kapsamında olduğunu söyledi. Polis memuru Kulle, 2016 yılı içerisinde Devlet Laboratuvarı Dairesi’nde satın alma sorumlusu olarak görev yapan zanlı Nazife Türel’in yetkili merciler tarafından herhangi bir talep olmamasına rağmen olmayan bir Bakanlar Kurulu kararıyla eniştesi olan zanlı Ali Özören’in direktörü olduğu Narcisse Ltd’in GCMS/MS ve 8040 Headspace GC isimli cihazları Devlet Labaratuarı için ithal edeceğini belirterek, taşınması kurulumu ve teknik servis konuları ile ilgili olarak sahte bir sözleşme hazırlayarak KKTC’de faaliyet gösteren Dorhan Medikal Ltd’e imzalattıktan sonra bahse konu cihazların ithali için Dorhan Medikal Ltd. den zanlı Ali Özören’in hesabına 178,000 TL yatmasını sağlayarak sahtekarlıkla para temin etmişler ve sahte sözleşmenin Vergi Dairesi’nde pullanmasını sağlayarak sahtelemiş oldukları resmi belgeyi tedavüle sürdüklerini aktardı.

Kulle, soruşturmanın 11 Haziran 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı’nın talebiyle başlatıldığını ve devam ettiğini söyleyerek, her iki zanlının önceki gün mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti. Kulle, soruşturmanın başlatıldığı tarihten itibaren, sahte olduğuna inanılan birçok evrak emare alındığını ve sahte olduğuna inanılan ve Vergi Dairesi’ne pullanarak tedavüle sürülen sözleşmenin aslının arandığına vurgu yaptı.

Polis memuru Umut Kulle, yine hazırlanan bir belge ile hiçbir gümrük giriş ve resmi talebi olmayan GCMS/ MS ve 8040 HEADSPACE GC isimli cihazlar ile ilgili Sağlık Bakanlığı fonundan 860 bin TL, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Ofisi’nden 1 milyon 500 bin TL para temin etmeye çalıştıklarına dikkat çekti. Kulle, konu evrağın nerede hazırlandığı, başka suç ortakları olup olmadığının yanı sıra, Devlet Laboratuarı’na 13 Aralık 2016 tarihinde getirildiği tespit edilen kutuların ne olduklarıyla ilgili soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.

Kulle, 13 Aralık 2016 tarihinde yetkili birimin talebi olmaksızın, devlet laboratuarına gelen kutulardan bir süre sonra 21 Aralık 2016 tarihinde devlet laboratuarında yangın çıktığını anımsatarak, çıkan yangın ile ilgili yürütülen soruşturmada yangınla kutuların bağlantısı olup, olmadığının araştırılacağını kaydetti. Kulle, yapılacak olan soruşturmalara zanlıların serbest kalması halinde, alınacak ifadelere ve aranan evraklara müdahale etme imkanları olduğunu belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.