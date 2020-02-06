Derince’de akıl almaz olay

Yeni Erenköy Belediyesi’ne bağlı Derince köyünde bugün sabah saatlerinde çalışma yapmaya giden belediye personelinin üzerine Derince sakini bir vatandaşın traktör sürülerek kasten adam öldürmeye teşebbüs girişiminde bulunması bölgede şok etkisi yarattı.

Konuyla ilgili olarak Yeni Erenköy Belediyesi Başkanı Emrah Yeşilırmak tarafından sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

“Bizler hukukun üstünlüğüne inanan insanlar olarak linç kültürüne ve şiddete her zaman karşı durduk, durmaya da devam edeceğiz. Bu sabah ÇOK üzücü bir olay yaşanmıştır ve Derince köyümüzde belediye ekiplerimizin çalışması esnasında kendini bilmez, şuursuz bir vatandaş tarafından belediye çalışanlarımızın üzerine traktör sürülerek kasten adam öldürmeye teşebbüs girişimi yapılmıştır. Bu girişimden dolayı 4 personelimiz çok ciddi şekilde etkilenmiştir ve bu olaydan hafif sıyrıklarla kurtulmayı başarmışlardır. İlgili şahıs tutuklamamıştır ve konu polise intikal etmiştir. Bu işlenen vahim suçun karşılıksız kalmayacağını ve olayın takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isterim.”