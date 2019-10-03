Derin, ölmeden önce darp edilmiş

Alayköy yolunda geçirdiği trafik kazasında yaşamını kaybeden 35 yaşındaki Sedef Sevgi Derin’in otopsisinde darp izleri ortaya çıktı. Derin’in kazadan önce eşinden ayrılmak için avukatına başvurduğu öğrenildi

Alayköy yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını kaybeden 35 yaşındaki Sedef Sevgi Derin’in ölümü öncesinde yaşananlar birer birer ortaya çıkıyor.

Haberkıbrıs’ın haberine göre üç çocuk sahibi Sedef Sevgi Derin’in kaza yaptığı günün önceki gecesinde Gönyeli’de bir mekana gittiği ve o mekanda darp edildiğine dair görgü tanıkları var.

Sedef Sevgi Derin’in gece yaşadığı darp sonrası kaza sabahı yürüyerek Alayköy’e gitmeye çalıştığı ve yolda kayınpederi tarafından alındığı eve geldiğinde ise eşi ile tartışmaya başladığı ifade ediliyor.

Sedef Sevgi Derin’in arabayı alıp kaçmak isterken eşinin önlemeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı biliniyor.

Sedef Sevgi Derin, daha önce hiç kullanmadığı bir yola doğru 181 kilometre hızla giderken bölgedeki hız kamerasına yakalanıyor.

Bölgede bulunan gece kulübünde bir görgü tanığı Sedef Sevgi Derin’in son sürat o yoldaki tek ağaca çarptığını söylüyor.

Sedef Sevgi Derin’in kazadan günler önce ayrılmak için avukatına başvurduğunu ve bu görüşme sırasında avukatına sırtındaki darp izlerini gösterdiği ortaya çıkıyor.

Sedef Sevgi Derin’in otopsisinde ise darp izlerinin olduğu tespit edildi.