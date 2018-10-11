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Denizde tabanca bulundu

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Palm Beach bölgesine balık avlamaya giden bir vatandaş tarafından deniz içerisinde fark edilen tabanca, tedirginlik yarattı. Tabancanın gerçek olup olmadığı araştırılıyor

Denizde tabanca bulundu
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Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da Palm Beach bölgesinde deniz içerisinde tabanca bulundu. Palm Beach bölgesine balık avlamaya giden bir vatandaş tarafından deniz içerisinde fark edilen tabanca tedirginlik yarattı. Olayın polise bildirilmesi üzerine Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Uzmanı dün konu bölgeye giderek incelemelerde bulundular. Konu tabancanın kabzası Olay Yeri İnceleme Uzmanı tarafından denizden çıkarıldı. Tabancanın geriye kalan parçalarını bulabilmek için denizi tarayan Olay Yeri İnceleme Uzmanı ayrıca tabancaya ait olduğu düşünülen sustayı da bularak denizden çıkardı.

Denizden çıkarılan kırık ve yosunlu tabanca kabzası incelenmek üzere emare olarak alındı. Konu tabancanın gerçek olup olmadığı yapılacak olan balistik incelemenin ardından belli olacak.

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