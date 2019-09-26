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Denizde ölüm

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Ülkeye turist olarak gelen 74 yaşındaki Jana Lonska, Lapta’da yüzdüğü sırada rahatsızlandı ve boğularak öldü

Denizde ölüm
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KKTC’de turist olarak bulunan Çek Cumhuriyeti vatandaşı 74 yaşındaki Jana Lonska, Lapta’da saat 13.30 sıralarında kıyıdan yaklaşık 15 metre deniz içerisinde yüzdüğü sırada aniden rahatsızlanması sonucu boğulmak suretiyle yaşamını yitirdi.

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