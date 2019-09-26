Denizde ölüm

KKTC’de turist olarak bulunan Çek Cumhuriyeti vatandaşı 74 yaşındaki Jana Lonska, Lapta’da saat 13.30 sıralarında kıyıdan yaklaşık 15 metre deniz içerisinde yüzdüğü sırada aniden rahatsızlanması sonucu boğulmak suretiyle yaşamını yitirdi.
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