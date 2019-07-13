Denizde aile faciası

Kaplıca - Yedikonuk arasındaki denizde tam bir aile faciası yaşandı. Katırcı ailesinden anne, baba, iki kardeş denizde dalgalara kapılarak can verdi. Bir kardeş ise kurtarıldı

Deniz bir ailenin sonu oldu. Kaplıca - Yedikonuk arasındaki denizde tam bir aile faciası yaşandı. Anne, baba ve iki kardeş olmak üzere aynı aileden 4 kişi boğularak öldü.

Ülkeyi yasa boğan feci olay dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

Kaplıca - Yedikonuk arasında Tulumba mevkiinde yüzmek için denize giren 48 yaşındaki baba Ramazan Katırcı, eşi Filiz Katırcı, 18 yaşındaki kızları Merve Katırcı ve 13 yaşındaki oğulları Mert Katırcı denizin aşırı dalgalı oluşundan dolayı boğularak hayatını kaybetti.

Yine denizde bulunan Katırcı ailesinin en küçük ferdi 12 yaşındaki Barış Katırcı ise vatandaşlar tarafından kurtarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Bir süre kayıp olan 13 yaşındaki Mert Katırcı’nın cansız bedenine de bir kaç saat sonra, arama çalışmalarına iki helikopterle destek veren Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı görevlilerince ulaşıldı.

Katırcı ailesinin dalgalar nedeniyle Kaplıca sahiline kadar sürüklendiği ve cesetlere bu bölgenin açıklarında ulaşıldığı bildirildi.

Geçtiğimiz hafta da aynı bölgede 3 kişi boğulma tehlikesi geçirmişti.





Ramazan Katırcı

Merve Katırcı ve Barış Katırcı

Barış’ı kurtardı, boğulma tehlikesi geçirdi

32 yaşındaki Osman Göztaş, denizde yaşanan facia esnasında balık avlarken olayı gördü ve 12 yaşındaki Barış Katırcı'ýı kurtarırken boğulma tehlikesi geçirdi.

Osman Göztaş, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi."