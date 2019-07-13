 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Bello, Binatlı’da kalıyor
Bello, Binatlı’da kalıyor
83 0
Finalin adı Williams-Halep
Finalin adı Williams-Halep
15 0
 
Böyle güzel bir görüntüye şahit olmak duygulandırdı
Böyle güzel bir görüntüye şahit olmak duygulandırdı
88 0
Mor-Der Halk Dansları ekibi Batum'u mest etti
Mor-Der Halk Dansları ekibi Batum'u mest etti
21 0
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
19 0
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
24 0
Geri dönüşüm neden yok?
Geri dönüşüm neden yok?
29 0
banner82

Denizde aile faciası

banner27

Kaplıca - Yedikonuk arasındaki denizde tam bir aile faciası yaşandı. Katırcı ailesinden anne, baba, iki kardeş denizde dalgalara kapılarak can verdi. Bir kardeş ise kurtarıldı

banner315
Denizde aile faciası
banner267

 

Deniz bir ailenin sonu oldu. Kaplıca - Yedikonuk arasındaki denizde tam bir aile faciası yaşandı. Anne, baba ve iki kardeş olmak üzere aynı aileden 4 kişi boğularak öldü.

Ülkeyi yasa boğan feci olay dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

Kaplıca - Yedikonuk arasında Tulumba mevkiinde yüzmek için denize giren 48 yaşındaki baba Ramazan Katırcı, eşi Filiz Katırcı, 18 yaşındaki kızları Merve Katırcı ve 13 yaşındaki oğulları Mert Katırcı denizin aşırı dalgalı oluşundan dolayı boğularak hayatını kaybetti.

Yine denizde bulunan Katırcı ailesinin en küçük ferdi 12 yaşındaki Barış Katırcı ise vatandaşlar tarafından kurtarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Bir süre kayıp olan 13 yaşındaki Mert Katırcı’nın cansız bedenine de bir kaç saat sonra, arama çalışmalarına iki helikopterle destek veren Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı görevlilerince ulaşıldı.

Katırcı ailesinin dalgalar nedeniyle Kaplıca sahiline kadar sürüklendiği ve cesetlere bu bölgenin açıklarında ulaşıldığı bildirildi.

Geçtiğimiz hafta da aynı bölgede 3 kişi boğulma tehlikesi geçirmişti.


 

Ramazan Katırcı

Merve Katırcı ve Barış Katırcı

Barış’ı kurtardı, boğulma tehlikesi geçirdi

32 yaşındaki Osman Göztaş, denizde yaşanan facia esnasında balık avlarken olayı gördü ve 12 yaşındaki Barış Katırcı'ýı kurtarırken boğulma tehlikesi geçirdi.

Osman Göztaş, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi."

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.