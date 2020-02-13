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Deniz'in ölümü Girne'yi yasa boğdu

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Girne’nin sevilen ismi, eğitimci, aktivist Deniz Nasıfoğlu yaşama tutunamadı

Deniz'in ölümü Girne'yi yasa boğdu

Girne’nin sevilen siması Deniz Nasıfoğlu, uzun yılardır meydan okuduğu hastalığına karşı savaşı kaybetti.

Girne’nin çok sevilen ismi, eğitimci, aktivist Deniz Nasıfoğlu yaşamla vedalaştı.
Limasollular ve sevenleri, Deniz’ini kaybetti, geriye umudu, gülüşü kaldı. Oğlu Baran’ı, ailesini, hayallerini ve herkesin saygı duyduğu yaşam mücadelesini hatıra bıraktı.
Deniz Nasıfoğlu, yıllar yılı hastalığına meydan okudu, kanserle yaşadı, çok insana umut oldu, yeni tedavi yöntemlerini denedi, paylaştı, onlarca sosyal sorumluluk projesine imza attı.
"Tam bir Leymosun aşığı" olarak kendini anlattı, en zor zamanlarında enerjisi, neşesi, azmiyle dikkat çekti.
En son Limasol’da, Doğan-Ocak takımlarını, kendi evlerinde buluşturdu, yıllar sonra, kendi sahalarında oynanan maçı organize etti, kendisi de sahaya çıktı.

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