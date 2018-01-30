Denetimli serbestlik yerine hapsi tercih etti

Mağusa’da 2016 yılı içerisinde 10 gram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde alan Uğur Özbayır, denetimli serbestliği kabul etmeyince, 10 ay hapis cezası aldı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 2016 yılı Aralık ayı içerisinde bir Rum şahıstan 200 Euro karşılığında 10 gram 780 miligram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde alarak tasarrufunda bulunduran sanık Uğur Özbayır hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davalarından itham edilen ve mahkeme tarafından kendisine tanınan “Denetimli Serbestlik” hakkını kabul etmeyen sanık Özbayır, 10 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Sanık Uğur Özbayır, 21 Aralık 2016 tarihinde uyuşturucu sattığını bildiği bir Rum şahıstan 200 Euro karşılığında 10 gram 780 miligram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde satın almış ve 21-24 Aralık 2016 tarihleri arasında bir miktarını içmişti. 24 Aralık 2016 tarihinde alkollü araç sürerken tespit edilen Cahit Soyal isimli kişinin aracında yapılan aramada 1 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ile içerisinde uyuşturucu madde bulunan sarma sigaralar bulunmuş ve yapılan sorgusunda konu maddeyi sanık Uğur Özbayır’dan aldığını söylemesi üzerine sanık Özbayır tespit edilerek tutuklanmıştı. Akabinde sanık Özbayır’ın üzerinde yapılan aramada cebinde 10 gram 780 miligram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunmuştu.

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Pınar Beyoğlu, Denetimli Serbestlik Yasasından faydalanmak istemeyen sanık Uğur Özbayır’ı aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanığın mahkum olduğu davalar için 18 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü belirten Beyoğlu, uyuşturucu suçlarının 2016 yılında mahkemelerin gündemini en çok mmeşgul eden ve artış eğiliminde olan suçlar olduğuna dikkatleri çekti. Beyoğlu, sanık Özbayır’ın konu uyuşturucu maddeyi şahsi kullanımı için tasarrufunda bulundurduğuna bulgu yaptıklarını ifade ederken, Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddenin, uyuşturucu maddeler arasındaki en tehlikeli madde olduğunu vurguladı. Benzeri suçlardan dolayı 2010, 2013 ve 2016 yıllarına ait sabıkaları bulunan sanık Özbayır’a kamu menfaatini ön planda tutarak takdir edilecek en uygun cezanın hapis cezası olduğunu ve etkin ve caydırıcı bir ceza verilmesi gerektiğini belirterek, 10 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.