Denemek için aldığı arabayı satarak yurt dışına kaçtı

Lefkoşa’da satın almak maksadıyla deneme amaçlı olarak bir kişiden emaneten aldığı aracı başka bir şahsa 20 bin TL’ye satıp, aynı tarihte yurt dışına kaçan ve önceki gün ülkeye geri dönen Okan Deniz tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da meydana gelen “Emanetçi tarafından sirkat” ve “Sahtekârlıkla para temini” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Okan Deniz, dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren LefkoşaPolis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Mustafa Plevne olayla ilgili bulguları aktardı. Plevne, 17 Kasım 2017 tarihinde Lefkoşa’da, 26 yaşındaki Okan Deniz’in, satın almak maksadıyla, deneme amaçlı olarak bir şahıstan emaneten almış olduğu aracı başka bir şahsa 20 bin TL’ye satıp, aynı tarihte yurt dışına kaçtığını mahkemeye aktardı. Zanlı Okan Deniz’in 13 Aralık’ta Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye giriş yapıp, tutuklandığını belirten Plevne, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.