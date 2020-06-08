Demirhan polisi araba yarışcısı gençlere dur dedi

Mesarya bölgesi köylerinden Demirhan köyü civarında vatandaşın tepkisini çeken araba yarışı yapan gençlere Demirhan polisi bu kez göz göz açtırmadı.

Bir süreden beridir geceleri Demirhan köyü bölgesindeki yollarda gençler arasında başlayan araba yarışlarına Demirhan Polis Karakolu ekiplerinin başarılı takibi sonucu suç üstü yapılarak cezaları kesildi.

Bize ulaşan bilgilere göre, anayolda drift yapan gençler Demirhan Polis Karakolu ekiplerince tespit edilerek haklarında gerekli cezai işlem yapıldı.

Bu arada bize ulaşan bir başka şikayet ise Lefkoşa’nın Kermiya ve uzunyol denilen yollarında da bazı gençlerin drift yaptığı yönünde.