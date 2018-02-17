banner107
2 0
25 0
Federer rekora çok yakın
Federer rekora çok yakın
8 0
46 0
62 0
11 0
Yıldırım Masterleri’nden anlamlı turnuva
Yıldırım Masterleri’nden anlamlı turnuva
43 0
31 0
banner82
banner147

Demir bükme makinesini çaldılar

banner27

Girne’de Namık Kemal Caddesinde bir şahsa ait 40 bin TL değerindeki demir bükme makinesini çalan Okan Coşkun ile Emre Karaca tutuklanırken, çalınan makine henüz bulunmadı

Demir bükme makinesini çaldılar
banner137

Evrim KAMALI

Girne’de bir şahsa ait iş makinesini çalan Okan Coşkun ile Emre Karaca tutuklanarak Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlılar Okan Coşkun ile Emre Karaca’nın 6 Şubat saat 03.00 sıralarında Girne’de Namık Kemal Caddesinde bir şahsa ait 40 bin TL değerindeki demir bükme makinesini çaldıklarını söyledi. Polis, zanlıların aynı gün tutuklandığını, ifade vererek suçlarını kabul ettiğini belirtti.Soruşturmanın sürdüğünü, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ve çalınan makinenin henüz bulunmadığını belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.