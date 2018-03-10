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Değirmenlik kavşağında korkutan kaza

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Lefkoşa - Mağusa anayolunun Değirmenlik kavşağında sabah saatlerinde aşırı alkollü sürücünün sebep olduğu kazada araçta yolcu olarak bulunan dört kişi yaralandı.

Değirmenlik kavşağında korkutan kaza
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 Polisin verdiği bilgiye göre kaza saat 07:00 sıralarında, Lefkoşa -Gazimağusa Anayolu üzerinde, Kelechi Samson Oganez (E-25), 199 promil alkol tesiri altında, yönetimindeki PU 740 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Dağyolu (Değirmenlik -Girne Anayolu) kavşağına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan orta refuje çarpıp takla atmasıyla meydana geldi. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Zoe Gumbo (K-23), Gaynar Mamo (K-23), Antonette N. Mthomb (K-23) ve İsrael Organeze (E-22) yaralanarak kaldırıldıkları LDH'de tedavileri hâlen sürüyor. Araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte.

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