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Değirmenlik'i yasa boğan ölüm

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Değirmenlik'i yasa boğan ölüm
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Değirmenlik ve Lefkoşa bölgesinin sevilen simalarından İrfan Erbay bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre bugün, saat 07:00 sıralarında, Değirmenlik'te sakin 45 yaşındaki İrfan ERBAY ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

İrfan Erbay'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.Soruşturma devam etmekte.

Değirmenlik Spor Kulübü camiasının önde gelen isimlerinden olan Erbay'ın ölümü Değirmenlik camiasını yasa boğdu.

İrfan Erbay'ın dün akşam gögüs ağrısından şikayet  ettiği ancak hastaneye gitmediği bildirilirken, Erbay'ın cansız bedeninin bu sabah eşi tarafından koltuk üzerinde bulunduğu gelen bilgiler arasında.

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