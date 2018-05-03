banner107
Gayrimenkul Fuarı’na Serbil İnşaat damgası
Gayrimenkul Fuarı’na Serbil İnşaat damgası
29 0
YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı
YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı
74 0
Müthiş maçta son gülen Real
Müthiş maçta son gülen Real
38 0
Gözler play off ve play outa çevrildi
Gözler play off ve play outa çevrildi
390 2
Duygulandıran belgesel
Duygulandıran belgesel
61 0
Magandalara tokat gibi ceza
Magandalara tokat gibi ceza
598 0
Kiralık araç cayır cayır yandı
Kiralık araç cayır cayır yandı
281 0
1. Ligin ilk yolcusu Ozanköy
1. Ligin ilk yolcusu Ozanköy
247 0
banner82
banner147

Değirmenlik dağ yolunda korkutan kaza

banner27

Değirmenlik dağ yolunda korkutan kaza
banner137

Girne - Değirmenlik dağ yolunda yaklaşık 45 dakika önce meydana gelen trafik kazasında yürekler ağza geldi.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 15:15 sıralarında, Girne - Degirmenlik Anayolu taş ocakları mevkiinde, 60 yaşındaki Hasan Karahüseyin, yönetimindeki LL 207 plakalı birleştirilmiş çekici araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, Kyanit Parke isimli iş yeri önlerine geldiği zaman önündeki aracın ani fren yapması neticesinde, önündeki araca çarpmamak için direksiyonu sola kırması sonucu birleştirilmiş çekicinin yolun solunda bulunan beton su deposuna çarpıp aracın ön kafa kısmı ters dönmesiyle yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.