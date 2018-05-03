Değirmenlik dağ yolunda korkutan kaza

Girne - Değirmenlik dağ yolunda yaklaşık 45 dakika önce meydana gelen trafik kazasında yürekler ağza geldi.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 15:15 sıralarında, Girne - Degirmenlik Anayolu taş ocakları mevkiinde, 60 yaşındaki Hasan Karahüseyin, yönetimindeki LL 207 plakalı birleştirilmiş çekici araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, Kyanit Parke isimli iş yeri önlerine geldiği zaman önündeki aracın ani fren yapması neticesinde, önündeki araca çarpmamak için direksiyonu sola kırması sonucu birleştirilmiş çekicinin yolun solunda bulunan beton su deposuna çarpıp aracın ön kafa kısmı ters dönmesiyle yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.