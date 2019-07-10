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Değirmenlik Belediyesi sınırlarında trafik denetimleri artırılacak

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Trafikte yaşanan kazaların tüm toplumu üzdüğüne dikkat çeken Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, olası kazaları önleyebilmek adına belde sınırları içerisindeki güvenlik kontrollerinin arttırıldığını vurguladı

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Değirmenlik Belediyesi sınırlarında trafik denetimleri artırılacak
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Değirmenlik Belediyesi ile Lefkoşa Trafik Şubesi vatandaşın güvenliği için el birliğiyle çalışıyor. Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisindeki trafik kontrolleri bundan böyle artacak. 

Lefkoşa Trafik Şube Amiri, Başmüfettiş Şevket Derindağ, Devriyeler Amiri Müfettiş Kutlay Malek ve ekibi bugün Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret ederek, vatandaşın trafikteki güvenliği ile ilgili konuları Başkan Ali Karavezirler ile görüştü.

Trafikte yaşanan kazaların tüm toplumu üzdüğüne dikkat çeken Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, olası kazaları önleyebilmek adına belde sınırları içerisindeki güvenlik kontrollerinin arttırıldığını vurguladı.

Karavezirler, bugünkü ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, işbirliklerinden dolayı Lefkoşa Trafik Şubesine teşekkür etti.

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