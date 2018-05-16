Değirmenlik-Alevkayası yolunda yangın söndürelemiyor

Değirmenlik-Alevkayası yolunun güney kısmında henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın çıktığı duyuruldu.

Yangına polis, itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma’ya bağlı ekiplerin müdahale ettiği açıklanırken, yangının henüz söndürelemediği bildirildi.