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Değirmenlik-Alevkayası yolunda yangın söndürelemiyor

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Değirmenlik-Alevkayası yolunda yangın söndürelemiyor
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Değirmenlik-Alevkayası yolunun güney kısmında henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın çıktığı duyuruldu.
Yangına polis, itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma’ya bağlı ekiplerin müdahale ettiği açıklanırken, yangının henüz söndürelemediği bildirildi.

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