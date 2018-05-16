Değirmenlik-Alevkayası yolunda yangın söndürelemiyor

Değirmenlik-Alevkayası yolunun güney kısmında henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın çıktığı duyuruldu.
Yangına polis, itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma’ya bağlı ekiplerin müdahale ettiği açıklanırken, yangının henüz söndürelemediği bildirildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.