Dayakçı polis için bir şikayet daha

Orhan Orsen isimli vatandaş, Ercan’daki bir yolcuyu darp eden polisin daha önce de kendisi ve ailesini motosikletiyle taciz ettiğini iddia etti

Orhan Orsen isimli vatandaş, Ercan’daki olayda bir yolcuyu darp eden polis memuru Gürşah Üregūl’ün daha önce de kendisi ve ailesini motosikletiyle taciz ettiğini iddia etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Orhan Orsen, söz konusu polis memuru olduğunu iddia ettiği kişinin motosikletiyle kendisine sataşma anlarına dair görüntü de paylaştı.

“Polis Memuru olduğunu plakasız motosikletiyle birlikte bizi taciz ettiğini ilgili makamlara defalarca şikayet etmiş olmamıza rağmen maalesef hiçbir şekilde bir gelişme yaşanmamış, bu şahıs yargılanmamış ve disipline da sevk edilmeyip polis ve savcılık tarafından korunmuştur” diyen Orhan Orsen sosyal medya paylaşımında devletin üst makamlarını da etiketledi.

İşte Orhan Orsen’in paylaşımı:

“Paylaştığımız görüntüde de görebileceğiniz gibi iki yıldır bu hususla ilgili hukuk mücadelesi vermiş olmamıza rağmen, Polis Memuru Gürşah Üregūl

ve arkadaşları hakkında herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

Bu konuda KKTC Devletinin yetkililerinden yardım talep etmemize rağmen maalesef hiçbir şekilde girişim yapılmamış ve bu şahısın ve arkadaşlarının yargılanması gerçekleşmemiştir.

Bu şahsın yani Gürşah Üregūl’ün Polis Memuru olduğunu plakasız motosikletiyle birlikte bizi taciz ettiğini İlgili makamlara defalarca şikayet etmiş olmamıza rağmen maalesef hiçbir şekilde bir gelişme yaşanmamış, bu şahıs yargılanmamış ve disipline da sevk edilmeyip polis ve savcılık tarafından korunmuştur.

Bu olayın gerçekleşmesinde daha önceden önlem alınmış olunsaydı, KKTC’yi itibarsızlaştıran Ercan Havalimanı’ndaki çirkin olayın gerçekleşmesi mümkün olmayacaktı. Bu olayın gerçekleşmesinde de sessiz kalarak taraf tutan tüm devlet yetkilileri sorumludur.

Derhal bu şahsın polislikle ilgili görevine son verilmesi ve ilgili makamlardan aleyhine ceza davalarının açılmasını yeniden talep ediyoruz.