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Darptan tutuklandılar, yasa dışı betten de yargılanacaklar

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Girne’de Burak Çetin’i zorla kaçırıp darp eden ve ardından soyan Halil İbrahim Culfa ile Eren Zeytuncu’nun evlerinde yapılan aramada yasa dışı bahisle ilgili kanıtlar bulundu

Darptan tutuklandılar, yasa dışı betten de yargılanacaklar
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Evrim KAMALI

Girne’de Burak Çetin’i zorla kaçırıp darp edip soyan Halil İbrahim Culfa ile Eren Zeytuncu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların yasa dışı sanal betle bağlantıları da tespit edildi.

Mali Suçlarla Mücadele Birimi’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, zanlıların Girne’de 26 Haziran’da meydana gelen “soygun, kanunsuz ateşli silah, patlayıcı ve uyuşturucu madde tasarrufu, zorla alıkoyma ve ciddi darp” suçlarından tutuklandıklarını belirterek, evlerinde yapılan aramada yasa dışı bahisle ilgili kanıtlar bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlıların evinde yapılan aramada iki bilgisayar, 2 cep telefonu, 3 hard disk, 4 USB bellek bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlıların dört ayrı sanal bet sitesine call center hizmeti verdiklerine dair kanıtlar bulunduğunu belirtti.

Her iki bilgisayarında şifreli olduğunu, zanlıların şifreyi polise söylemediğini kaydeden Suiçmez, şifrelerin kırılacağını ve bilgisayarların inceleneceğini ifade etti.

Polis,  mesele ile ilgili iki bilgisayar ve 1 cep telefonunun arandığını da söyledi. Polis, alınacak ifadeler ve bulunması gereken emareler olduğunu belirterek, 1 gün süre istedi.

Mahkeme haklarında “soygun, kanunsuz ateşli silah, patlayıcı ve uyuşturucu madde tasarrufu, zorla alıkoyma ve ciddi darp” suçlarının yanı sıra yasa dışı sanal betle ilgili soruşturma yapılan zanlıların 1 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

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