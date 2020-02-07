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Darpçı Mehmet’e 8 ay hapis

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Girne’de 2017 yılında sokak ortasında kavga ettiği kişiyi darp eden ve ayrıca 27 Aralık 2019 tarihinde Çatalköy’de tartıştığı eşini darp eden Mehmet Halvacı, 8 ay hapse mahkum edildi

Darpçı Mehmet’e 8 ay hapis

Evrim KAMALI

Girne Kaza Mahkemesi’nde darp suçundan yargılanan Mehmet Halvacı hakkındaki davada dün karar açıklandı. Girne Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Meltem Dündar huzurunda yargılanan sanık 8 ay hapse mahkum edildi.

Kararda sanığın 2017 yılı Eylül ayında Girne’de sokak ortasında kavga ettiği R.D. isimli erkek şahsı darp ettiği belirtildi. Sanığın R.D.’nin yüzüne yumruk atıp, vücudunun çeşitlik yerlerine tekme atarak bedensel incinmesine neden olduğu kaydedildi. Kararda, sanığın söz konusu suçları alkol tesiri altındayken yaptığı, umumi  yerde bağırıp çağırıp rahatsızlık verdiği belirtildi.

Sanığın 2019 yılında meydana gelen darp olayından dolayı da hakkında dava olduğu belirtilirken, sanığın 27 Aralık 2019 tarihinde Çatalköy’de tartıştığı eşini yüzüne ve başına elleri ile vurup darp ettiği kaydedildi. Sanık hakkındaki bu davanın da diğer davada karar verilirken, dikkate alındığı kaydedildi.

Kararı okuyan Yargıç Meltem Dündar, sanığı 8 ay hapse mahkum ettiğini açıkladı.

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