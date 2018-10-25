Darp edilen gencin kafatası çatladı

Lefkoşa’da iki grup arasında meydana gelen kavgada Shakir Khalf adlı gencin kafatası çatladı. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da önceki gece Köşklüçiftlik’te Şehit Pilot Yüzbaşı Gültekin Şengör sokakta iki grup arasında meydana gelen kavgada Shakir Khalf’ın kafa tası çatladı.

Khalf kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından beyin cerrahisi servisinde müşahede altına alındı.

Lefkoşa’da meydana gelen “vahim zarar” ve “ciddi darp” suçlarından tutuklanan zanlı Mohammad Alhamad ve Mahmut Elinç dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, 23 Ekim’de saat 21.30’da Lefkoşa Köşklüçiftlik’te umumi bir yer olan Şehit Pilot Yüzbaşı Gültekin Şengör sokak üzerinde zanlı Mahmut Elinç ve halen aranmakta olan bir şahıs ile bir taraf olup Mohammad Alhamad, Shakir Khalf karşı taraf olmak üzere bir kavgada yer aldıklarını söyledi. Polis kavga sırasında almış olduğu darbeler neticesinde hastaneye kaldırılan Shakir Khalf’ın Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip kafatasında çatlak olduğu tespit edilerek, Beyin Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesi bulunmadığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, meselede aranan şahıslar, ifadesi alınması gereken tanıklar olduğunu belirten Ergüleç, zanlı Mahmut Elinç’in iki gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Ergüleç, kavga anında Mahmut Elinç ile birbirlerine karşılıklı vuran zanlı Mohammad Alhamad’ın ise mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlı Mahmut Elinç’in tahkikatın salimen yürütülmesi için iki gün tutuklu kalmasına emir verdi. Yargıç İnan, zanlı Mohammad Alhamad’ın ise yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.