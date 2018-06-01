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Damdan düşen genç öldü

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Lefkoşa’da Zimbabwe uyruklu 22 yaşındaki Christopher Tinotende Chidziva, iki katlı apartmanın damından düşerek hayatını kaybetti

Damdan düşen genç öldü
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  Lefkoşa’da dün sabah Zimbabwe uyruklu 22 yaşındaki Christopher Tinotende Chidziva, misafir kaldığı iki katlı apartmanın damından düşerek hayatını kaybetti.

Olay dün sabah 06.00 sıralarında meydana geldi.

Chidziva’nın Lefkoşa’da misafir olarak kaldığı apartmanda, geceyi damda uyuyarak geçirdiği ve muhtemelen uyanıp ayağa kalktığı sırada ayağının, yırtık halı parçasına takılması neticesinde dengesini kaybettiği belirtildi.

İki katlı apartmanın damından, apartmanın altında park edilmiş bir arabanın üzerine ve ardında da yere düşen Christopher Tinotende Chidziva, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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