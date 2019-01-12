Damda ve tavan arasında uyuşturucu

Mağusa’da Erdoğan Karakaya’nın evine yapılan operasyonda evin tavan arasında ve damında 137 gram Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu ile 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili Karakaya ile Emine Akçam da tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da alınan bir ihbar üzerine Erdoğan Karakaya’nın evine operasyon düzenleyen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri evin tavan arasında ve damında toplam 137 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile Extacy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 56 adet hap ele geçirdi. Mesele ile ilgili olarak Erdoğan Karakaya ve Emine Akçam ise tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Karakaya ve Akçam aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Meselenin tahkikat memuru, 10 Ocak 2019 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Erdoğan Karakaya’nın tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni günzanlı Karakaya’nın kalmakta olduğu eve gidildiğini ifade eden tahkikat memuru, konu evde zanlı Erdoğan Karakaya ile Emine Akçam’ın tespit edilerek alıkonulduğunu belirtti. Evde yapılan aramada yatak odasında üzerinde Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi bulunduğunu belirten tahkikat memuru, evin tavan arasında plastik kavanoz içerisinde 12 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yine ayni kavanoz içerisinde 56 adet Extacy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar bulunduğunu açıkladı. Tahkikat memuru, devam eden aramada dam üzerinde ise 125 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlı Karakaya ile Akçam’ın 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Erdoğan Karakaya ile Emine Akçam’ın tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.