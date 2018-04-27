Damda hintkeneviri yetiştiriyordu

Mağusa’da düzenlenen operasyonda apartmanın damında yapılan aramada, 20 kök Hintkeneviri bitkisi, tohumlar ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili Gökhan Eldemir ve Berkay Erkanat tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda 20 kök Hintkeneviri olduğuna inanılan bitki, 55 adet Hintkeneviri tohumu olduğuna inanılan madde ve Hintkeneviri ziraatinde kullanıldığına inanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Mesele ile ilgili olarak ise Gökhan Eldemir ve Berkay Erkanat tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Hintkeneviri ziraati” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Eldemir ile Erkanat aleyhine 1’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Meselenin tahkikat memuru Hasan Derman, 25 Nisan tarihinde alınan bir bilgide Mağusa’da bulunan bir apartmanda zanlı Gökhan Eldemir’in 53 numaralı dairesinde kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün konu apartmana gidildiğinde zanlı Gökhan Eldemir ile zanlı Berkay Erkanat’ın apartmanın önünde tespit edildiğini söyleyen Derman, zanlı Erkanat’ın üzerinde yapılan aramada cebinde zarf içerisinde 55 adet Hintkeneviri tohumları olduğuna inanılan madde, aracında ise yapılan aramada Hintkeneviri türü bitki ziraatında kullanıldığına inanılan ilaç, gübre, ölçüm kabı ve hassas terazi bulunduğunu açıkladı.

Derman, akabinde zanlı Eldemir’in 53 numaralı dairesinde yapılan aramada evin yatak odalarında Hintkeneviri ziraatinde kullanılan çeşitli hazır topraklar, ilaçlar, vitaminler, saksılar, oksijen tüpü, karbondioksit tüpü, uzatma kabloları, zamanlayıcı, havalandırma, termometre ve hassas terazi bulunduğunu, apartmanın damında ise yapılan aramada boyları 30 cm ile 80 cm arasında değişen 20 kök Hintkeneviri bitkisi olduğuna inanılan bitkiler bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Derman, zanlıların 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Gökhan Eldemir ile Berkay Erkanat’ın tahkikat maksatları bakımından 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.