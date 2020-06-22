Dağyolundaki kazada 2 yaralı

Girne-Değirmenlik dağ yolunda, gölet yakınlarında bir arabayla bir beton mikseri yüz yüze çarpıştı. Arabanın sürücüsü 21 yaşındaki İbrahim Bircan ile yolcu 28 yaşındaki Kazım Uzman yaralandı.

Polis Basın Subayı’nın açıklamasına göre, kaza bugün saat 11.00’de meydana geldi. İbrahim Bircan (E-21), DG 146 plakalı salon aracıyla Değirmenlik istikametine seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip kontrolsüzce yolun sağına geçti ve bu sırada karşıdan gelen Şenol Tikici yönetimindeki LL 308 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

Çarpışma sonucunda yaralanan DG 146 plakalı salon araç sürücüsü İbrahim Bircan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kazım Uzman (E-28) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.