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Dağyolu'nda kafa kafaya kaza

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Girne-Değirmenlik anayolunda iki araç yüz yüze çarpıştı, bir kişi yaralandı

Dağyolu'nda kafa kafaya kaza

Murat ASLAN

Girne-Değirmenlik anayolunda dün iki aracın yüz yüze çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

22 yaşındaki Tugay Başer, yönetimindeki EY 049 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde Girne’ye doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelen 33 yaşındaki Mehmet Telli yönetimindeki PR 965 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan EY 049 plakalı araç sürücüsü Tugay Başer, hastaneye kaldırıldı.

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