Dağyolunda faciadan dönüldü

Bugüne kadar sayısız cana mezar olan Girne – Değirmenlik Dağyolu’nda bu kez faciadan dönüldü. Bir kamyon, bir TIR ve iki aracın karıştığı feci trafik kazasında yürekler ağza geldi. Araçların tanınmaz hale geldiği kazada mucize eseri can kaybı olmadı, üç kişi yaralandı. TIR sürücüsünün önündeki araca çarpmasıyla meydana gelen korkunç kazada can pazarı yaşandı. Kamyon ile TIR’ın sıkıştırdığı araçtaki sürücü ve yolcu büyük şans eseri yaralı olarak kurtulmayı başardı. Kazanın ardından olay yerinde incelemede bulunan Ulaştırma Bakanı Atakan, dağ yolundaki kazaları önlemek için ne gerekirse yapılacağını söyledi ve “Bu noktadan sonra benzeri kazaların yaşanmaması için gereken çalışmalar yapılacak. Gerekirse bu yol trafiğe kapatılacak” dedi

Faciaya ramak kaldı Girne-Değirmenlik dağ yolunda iki kamyon ve iki aracın karıştığı feci trafik kazasında yürekler ağza geldi. Araçların tanınmaz hale geldiği kazada mucize eseri can kaybı olmadı, üç kişi yaralandı. Girne-Değirmenlik yolunun, dağın güney tarafında kalan bölümünde bir kamyon, bir TIR, bir salon bir de jeep türü aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yürekleri ağza getirirken, kazada can kaybı olmaması sevindirdi. Trafik kazasında yaralanan 3 kişinin durumunun iyi olduğu açıklandı. Kaza saat 11.10 sıralarında, Değirmenlik- Girne Anayolunun 5 ile 6’ncı kilometrelerinde meydana geldi. Değirmenlik istikametine seyreden 24 yaşındaki Muhammet Tip yönetimindeki THZ 426 plakalı TIR, aynı istikamette seyreden 43 yaşındaki Feride Halvacıoğlu yönetimindeki LZ 571 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araç, 43 yaşındaki Mehmet Güloğlan yönetimindeki SF55AVL plakalı dorseli TIR’ın arkasına vurdu. Güloğlan’ın yönetimindeki TIR ise önündeki 28 yaşındaki Erdi Ertuğrul yönetimindeki PF 137 Z plakalı araca çarptı; THZ 426 plakalı TIR, LZ 571 plakalı araç ve SF55AVL plakalı TIR’ın dorsesi yolun soluna devrildi.

Kazada hafif yaralanan LN 571 plakalı araç sürücüsü Feride Halvacıoğlu, aynı araçta yolcu olarak bulunan 43 yaşındaki Kerem Çavdaş ile THZ 426 plakalı tır sürücüsü Muhammet Tip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınındı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim yardımcılarından Dr. Erol Uçaner, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Feride Halvacıoğlu’nun kaburgasında kırık tespit edildiğini ancak yaralıların hiçbirinin hayati tehlikesi olmadığını duyurdu.

Uçaner, kazanın çok ucuz atlatıldığını da kaydetti.

