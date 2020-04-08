Dağyolu'nda uyuşturucu

Girne’ye bağlı Dağyolu köyünde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ikametgâhında uyuşturucu madde bulunan Arzu Yazıcı ve aynı evde tespit edilen Bulut Sarıdoğan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı

Dağyolu’nda önceki gün Arzu Yazıcı’nın kalmakta olduğu ikametgahta ve aracında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, 13 adet tam ve iki adeti yarım olmak üzere extasy türü hap, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 4 gram ağırlığından metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet elle sarılmış sigara izmariti ve uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan bir adet kırık ampul ve metal boru bulundu.

Bahse konu şahıs ve söz konusu ikametgahta misafir olarak bulunan Bulut Sarıdoğan tutuklandı.