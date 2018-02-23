banner107
Cardplus, yeni yıl ve Sevgililer Günü şanslıları ödüllerini aldı
Cardplus, yeni yıl ve Sevgililer Günü şanslıları ödüllerini aldı
9 0
13 0
158 0
14 0
23 0
Hamitköy gençleri şampiyonluğa koşuyor
Hamitköy gençleri şampiyonluğa koşuyor
218 0
67 0
Yusuf Kaptan’da futbol şöleni yaşandı
Yusuf Kaptan’da futbol şöleni yaşandı
75 0
banner82
banner147

Cumhuriyet Meclisi damına çıkılmasına ilişkin polis soruşturması tamamlandı

banner27

Cumhuriyet Meclisi damına çıkılmasına ilişkin polis soruşturması tamamlandı
banner137

Başsavcılık, 22 Ocak tarihinde bazı eylemcilerin Cumhuriyet Meclisi damına çıkmasına ilişkin polis soruşturmasının tamamlandığını, dosyanın bugün Başsavcılık’a iletildiğini açıkladı.

Başsavcılık’tan yapılan açıklamada, olayla ilgili gerekli yasal işlemlerin dosya incelendikten sonra başlatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, “22 Ocak 2018 tarihinde bir takım eylemcilerin Meclis Binası damına çıkılması eylemi ile ilgili gerek basında gerekse sosyal medyada bir takım yazılar ve/veya yorumlar ve/veya haberler çıkmaktadır. Söz konusu olayla ilgili polis soruşturması tamamlanmış olup dosya bugün Başsavcılık’a intikal ettirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili gerekli yasal işlemler dosya incelendikten sonra başlatılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.