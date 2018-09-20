Cratos'taki yangın elektrik şebekesinden kaynaklandı

Girne'deki Cratos Otel'in sahilindeki ahşap villalarda dün akşam çıkan yangının elektrik şebekesinden kaynaklandığı ve dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılanların sayısının 4 olduğu açıklandı.

Polis Basın Subaylığı, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürülen 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Yangında 8 ahşap villa, bar ve terasın yandı.

Cratos Premium Hotel Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamada ise saat 19.30 sıralarında başlayan yangının elektrik şebekesinden kaynaklandığı belirtildi.

Otel bünyesindeki Coco Bongo adasındaki elektrik şebekesi kaynaklı yangının itfaiyenin ve personelin çabalarıyla söndürüldüğü kaydedilen açıklamada, can kaybı ve yaralanma olmadığı ifade edildi.