CÖŞ sır perdesini araladı

Cürümleri Önlemle Şubesi ekipleri Haspolat - Taşkent anayolunda Cuma gün sabah saatlerinde ölü olarak bulunan siyahi erkek şahsın kimliğini belirlenirken cinayetle ilgili 9 yabancı uyruklu şahıs tutukladı.

Polisten verilen bilgiye göre, Haspolat - Taşkent Anayolu üzerinde bulunan TMT Anı ormanına dönülen toprak yol girişinde ölü olarak bulunan şahsın, ilk tespitlere göre Nijerya uyruklu Austine Wallie (Exxkalliee) ismi ile bilinen şahıs olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak gerçekleştirilen operasyon sonucu 9 yabancı uyruklu şahıs Gönyeli'de tespit edilerek soruşturma maksatlı tutuklandı. Olayda kullanıldığına inanılan bir kiralık araca ise el konuldu. Polisin olayla ilgisi soruşturması sürüyor.