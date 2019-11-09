Gazimağusa Belediyesi’ne ait çöplükte ateş yakanlar yakalandı

Son iki ay içerisinde Gazimağusa Belediyesi’ne ait çöplükte çıkan yangınlar dolayısıyla bölgede kötü kokulara neden oluyordu.

MHA’nın haberine göre Hür-Kur güvenlik şirketi dün çöplükte ateş yakanları olay yerinde araçları ile yakaladı. Güvenlik şirketinin olayı polise bildirmesi ile polis ateş yakan şahsı tutukladı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, çöplükte çıkan yangın hakkında önceki gün polis soruşturması talep etmişti.

Başkan Arter, “son iki ay içerisinde iki defa farklı noktalarda yangın çıkması akıllara kasıtlı yakılmış olabileceği ihtimalini getirmiştir” demişti. Arter, toplantıya katılan ilgililerden aldığı bilgiye dayanarak çöplüğün kasıtlı yakılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyerek, dolayısıyla toplantıda kasıtlı yangın çıkarmanın söz konusu olurken konunun suç boyutunun da olduğu kanaatine varıldığını söylemişti.