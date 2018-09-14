Çocuk tacizcisine beş yıl hapis

Girne’de küçük kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan Şehmuz Çim, beş yıl hapse mahkûm edildi

Evrim KAMALI

Girne’de 2017 yılı Aralık ayında kardeşi ve yeğeni ile markette alışveriş yapan küçük kız çocuğunun kalçasını sıkan ve market çıkışında saldırısına devam eden Şehmuz Çim yargılandığı “Cinsel istismar” suçundan oy birliği ile suçlu bulundu. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde 8 Mart tarihinde itham edilerek aleyhindeki davayı kabul etmeyen Çim, 6 aydır yargılanıyordu. Çim, oy birliği ile alınan kararda 5 yıl hapse mahkûm edildi.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in oluşturduğu heyetin oy birliği ile alınan kararını Yargıç Temay Sağer açıkladı. Kararı okuyan Yargıç TemaySağer, olayın 2017 yılında Girne’de bir markette meydana geldiğini ve sanık Şehmus Çim’in “Cinsel istismar” suçundan yargılandığını anlattı. TemaySağer, olayın hassasiyetine dikkati çekerek mağdurun 12 yaşında bir kız çocuğu olduğuna dikkati çekti. Olayın 2017 yılı Aralık ayında Girne’de markette yaşandığını ve mağdur kız çocuğuna, Çim’in saldırısının market dışında da yaşandığını anımsatan Sağer, ailenin polise şikâyetçi olduğunu hatırlattı. Davanın cinsel içerikli olduğunu ve iki küçük çocuğun mahkemede tanıklık yaptığını anımsatan Sağer, hangi yaşta olursa olsun bir çocuğun mahkemede ifade verebileceğini hatırlattı. Müştekinin verdiği ifadesinin kararda etkili olduğunun altını çizen Sağer, Çim’in saldırıyı önce markette kasa sırası beklerken, ardın da market çıkışı çocukların gittiği yolu takip ederek iki kez bu eylemi gerçekleştirmekten suçlu bulunduğunu ifade etti. Sağer, bu tarz çirkin saldırılara maruz kalan çocuk mağdurların ruh sağlığının bozulduğuna, stres bozukluğu yaşadığına dikkati çekti. Temay Sağer, KKTC’de son yılarda cinsel suçlarda ciddi bir artış olduğuna değindi. Sağer, yıllık yayınlanan mahkeme faaliyet raporlarında 2017 yılında cinsel suçlar 15 iken, 2015 yılında bu suçların 21’e yükseldiğini 2016 ve 2017 yıllarında ise bu suçların 29 olduğuna dikkati çekti.