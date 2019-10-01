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Çocuk tacizcisine 5 yıl hapis

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Girne’de oyun oynayan 7 yaşındaki kız çocuğunu zorla dama çıkaran ve taciz ettiği iddia edilen Ömür Emirsoylu, 5 yıl hapse mahkum edildi

Çocuk tacizcisine 5 yıl hapis
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Evrim KAMALI

Girne’de oyun oynayan 7 yaşındaki kız çocuğunu zorla dama çıkaran ve taciz ettiği iddia edilen Ömür Emirsoylu, hakkındaki davada karar açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 5 yıl hapse mahkûm edildi.

Başkan Füsun Cemaller, sanığın 16 yaşından küçük çocuğu alıkoyma ve cinsel istismar suçlarından yargılandığını belirtti.Cemaller, yargı sürecinde cinsel istismar suçuyla ilgili takipsizlik kararı verildiğini açıkladı. Başkan Cemaller, 13 yıla kadar hapisliği olan bu suçlara ceza verilirken toplumun tepki ve öfke içinde olduğunun da altını çizdi.

Cemaller, 7 yaşındaki bir çocuğa karşı işlenen bu suçun çocuk ve ailesinde büyük etki yarattığını kaydetti. Bu tür vakaların son zamanlarda artış eğilimi gösterdiğini ifade eden Cemaller, mahkemelerin böylesi suçlara caydırıcı cezalar vermesi gerektiğini ifade etti.Cemaller, sanığın 2012 yılında hırsızlık suçundan 3 yıl hüküm giydiğini, 2014 yılında da Mağusa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını belirtti.

Başkan, sanık hakkında karar verirken, sabıkasının da göz önünde bulundurulduğunu belirterek, 5 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

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