Polisten yapılan açıklama şöyle
ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM
Bu sabah saat 09:30 sıralarında, Yuvacık’ta sakin Gürcistan uyruklu Makhir İSMAİLOV (E-13), Mevlevi’de arazi içerisinde ölü olarak bulunmuştur.
Soruşturma devam etmektedir.
Bu sabah saat 09:30 sıralarında Güzelyurt İlçesinin Yuvacık köyünde ölü bulunan 13 yaşındaki çocuğun kimliği belirlendi.
Polisten yapılan açıklama şöyle
ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM
Bu sabah saat 09:30 sıralarında, Yuvacık’ta sakin Gürcistan uyruklu Makhir İSMAİLOV (E-13), Mevlevi’de arazi içerisinde ölü olarak bulunmuştur.
Soruşturma devam etmektedir.