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Çocuğun kimliği belirlendi

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Bu sabah saat 09:30 sıralarında Güzelyurt İlçesinin Yuvacık köyünde ölü bulunan 13 yaşındaki çocuğun kimliği belirlendi.

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Çocuğun kimliği belirlendi
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Polisten yapılan açıklama şöyle 

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM ​

Bu sabah saat 09:30 sıralarında, Yuvacık’ta sakin Gürcistan uyruklu Makhir İSMAİLOV (E-13), Mevlevi’de arazi içerisinde ölü olarak bulunmuştur.

Soruşturma devam etmektedir.

Foğraf: BRTK
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