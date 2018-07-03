Çirkin saldırı

Karpaz Dostları Derneği’nin Pamuklu Köyü’ndeki dernek binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. 25 bin TL’lik hasarın meydana geldiği saldırıda binadaki tüm elektronik eşyalar tahrip edildi

Karpaz Dostları Derneği’nin Pamuklu Köyü’ndeki dernek binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. Yaklaşık 25 Bin Türk liralık hasarın meydana geldiği olayda binadaki tüm elektronik eşyalar tahrip edilirken tepegöz ile bir fotoğraf makinesi de sirkat edildi.

Dernek Başkanı Avukat Hanife Demir, BRT’ye olaya ilişkin bilgi verdi.

Demir, dernekteki tüm elektronik eşyaların zarar gördüğünü, dosyaların yerlere atıldığını kaydederek, olay yeri inceleme ekiplerinin gereken soruşturmayı yürüttüklerini söyledi. Derneğin İskele’den Karpaz’a bir çok bölgede proje yürüttüğünü anlatan Demir, kendilerine yapılan saldırının aynı zamanda ülkedeki tüm sivil toplum örgütlerine yapıldığını belirtti.

Demir, suçlu veya suçluların en kısa sürede yakalanmasını da beklediklerini sözlerine ekledi.

KUZEY KIBRIS ÇEVRE PLATFORMU: AŞAĞILIK BİR OLAY

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu, Karpaz Dostları Derneği’ne ait Pamuklu Köyü’ndeki binaya yapılan saldırıyı kınadı.

Platform adına yapılan yazılı açıklamada, binanın kapısı kırılarak içerisindeki cihaz ve gereçlerin kırılmasının, Platform ve tüm sivil toplum örgütlerine yapılan bir hakaret olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Vahşi saldırıyı düşünce ve ifade özgürlüğüne çevre duyarlılığına, sivil toplum hareketine yapılan bir saldırı olarak görüyoruz. Böyle bir saldırı hiçbir zaman haklı gösterilemeyecek aşağılık bir olaydır. Suçlu veya Suçlular her kimse bir an önce bulunmalı teşhir edilmeli ve cezalandırılmalıdır” denildi.



