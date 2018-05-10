Çirkin saldırı

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye iç çamaşırına sakladığı 8 gram uyuşturucu ithal ederken yakalanan Deniz Doğan adlı kadın, mahkemeye çıkarıldı. Doğan’ın ailesi, mahkeme çıkışında fotoğraf çekmeye çalışan üç basın çalışanına saldırdı

Gamze PİR BAYKUR

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye iç çamaşırına sakladığı prezervatifler içerisinde uyuşturucu madde ithal ederken tespit edilen 28 yaşındaki Deniz Doğan adlı kadın tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Doğan aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Meselenin tahkikat memuru Hasan Selvili, 9 Mayıs tarihinde saat 01:15’te Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan zanlı Deniz Doğan’ın üzerinde arama yapıldığını belirtti. Selvili, zanlı Doğan’ın üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırında saklanmış olan 2 adet prezervatif içerisinde streç naylona sarılı toplam 8 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Selvili, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

2 GÜN TUTUKLU KALACAK...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Deniz Doğan’ın tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

3 BASIN MENSUBUNA ÇİRKİN SALDIRI

Öte yandan duruşma çıkışında görevini yapmaya çalışan 3 basın mensubu saldırıya uğradı. Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Deniz Doğan’ın, mahkeme çıkışında fotoğrafını çekmek için bekleyen Kıbrıs Gazetesi muhabiri Sedef Boşnak, Kıbrıs Postası muhabiri Nadire Bahadi ve serbest gazeteci Gamze Pir Baykur, zanlı Doğan’ın erkek kardeşi Hüseyin Acar tarafından saldırıya uğradı. Daha önce “Kasti hasar”, “Kundaklama”, “Soygun”, “Adam kaçırma”, “Zorla alıkoyma” ve “Darp” gibi suçları işlediği gerekçesiyle tutuklanarak mahkemeye çıkarılan Hüseyin Acar, bu kez de uyuşturucu suçundan dolayı tutuklanan kız kardeşi yüzünden görev başında olan 3 basın mensubuna tehditler savurarak saldırdı ve Nadire Bahadi’ye tekme ile vurmaya çalıştı.

“NEYİ ÇEKECEN LAN? MAKİNENİ KIRARIM”

Dün sabah uyuşturucu suçundan dolayı Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 2 günlük tutukluluk süresi temin edilen zanlı Deniz Doğan’ın saldırgan kardeşi Hüseyin Acar, zanlı mahkemeden çıkarılmadan büyük bir öfke ile mahkemede dışında bekleyen basın mensublarına doğru gelerek “Neyi çekecen lan? Makineni kırarım” diye tehdit savurup basın mensublarının üzerine yürüdü ve ardından ise basına saldırdı. Mahkeme önünde yaşanan saldırı sırasında ise zanlı Deniz Doğan mahkemeden çıkarılarak Mağusa Polis Müdürlüğü’ne götürüldü. Saldırgan Hüseyin Acar’ı güçlükle zapt eden Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri makul güç kullanarak Acar’ı tutukladı.

ACAR HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLUNDU...

Mahkeme önünde Hüseyin Acar tarafından saldırıya uğrayan ve darp edilen basın mensupları Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’ye giderek ifade verip Acar hakkında şikayetçi olurken, Kıbrıs Gazetesi Muhabiri Sedef Boşnak ise darp raporu aldı. Tutuklanan saldırgan Hüseyin Acar aleyhinde “Uygunsuz tavır ve hareket”, “Darp” ve “Rahatsızlık” suçlarıyla ilgili yasal işlem başlatıldı.