Cinsel taciz suçunu daha önce de işlemiş

Yeni Boğaziçi köyünde 11 yaşındaki öz kızına ve kızının arkadaşı olan 12 yaşındaki kıza cinsel içerikli video izlettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı Hasan Demir dün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Gamze PİR BAYKUR

Yeni Boğaziçi köyünde 11 yaşındaki öz kızı ile kızının arkadaşı olan 12 yaşındaki kıza tasarrufundaki cep telefonu ile cinsel içerikli video izlettiği iddiası üzerine tutuklanan zanlı Hasan Demir hakkındaki soruşturma devam ediyor. “Cinsel taciz” suçlamasıyla tutuklanan ve 15 Eylül tarihinde Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edilen zanlı Demir, tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. “Cinsel taciz” suçlamasıyla Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı Demir’in tutukluluk süresi 3 gün daha uzatıldı. Zanlı Demir aleyhine yürütülen tahkikat kapsamında zanlının geçmiş yıllarda Türkiye ve KKTC’de benzeri suçlamalara maruz kaldığı ortaya çıktı, polis ise bu konu hakkında araştırma başlattı. Ayrıca iddialara göre zanlının, daha önceden kızına karşı işlediği cinsel taciz suçundan dolayı savcılıkta görüş bekleyen bir dosyası daha bulunuyor.

Raporlar bekleniyor…

Meselenin tahkikat memuru, 12 yaşındaki müşteki kızın 13 Eylül tarihinde polise verdiği bilgide 11 Eylül tarihinde zanlı Hasan Demir’e ait evde, zanlının 11 yaşındaki kızı ve küçük çocuğu ile oldukları bir sırada zanlının öz kızına ve kendisine tasarrufunda bulundurduğu cep telefonu ile cinsel içerikli video gösterdiği iddiasında bulunduğunu anımsattı.12 yaşındaki müşteki kızınifadesinin Sosyal Hizmetler görevlisi eşliğinde temin edildiğini belirten tahkikat memuru, mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Tahkikat memuru, ayni gün zanlı Demir’in tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek müştekinin ifadesini kısmen teyit eder şekilde beyanlarda bulunduğunu ancak suçu ile ilgili herhangi bir itirafta bulunmadığını açıkladı. Tahkikat memuru ayrıca zanlının 11 yaşındaki kızının ifadesinin de Sosyal Hizmetler görevlisi eşliğinde temin edildiğini belirtti. Zanlı Demir’in 15 Eylül tarihinde mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatan tahkikat memuru, bu süre içerisinde mesele ile ilgili olarak 18 kişi ile görüşüldüğünü ve 7 ifadenin ise temin edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru ayrıca emare olarak alınan zanlının cep telefonunun incelenmek üzere PGM’ye gönderildiğini, GSM şirketine gerek baz istasyonları ile ilgili gerekse internet dökümleri ile ilgili yazılar yazıldığını ifade ederek, raporların beklendiğini belirtti. Müşteki kızın ise Sosyal Hizmetler görevlisi ve polis eşliğinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirildiğini belirten tahkikat memuru, bununla ilgili raporun da beklendiğini açıkladı.

Geçmiş yıllarda Türkiye ve KKTC’de benzeri suçlamalara maruz kaldı…

Tahkikat memuru, zanlı Hasan Demir aleyhine başlatılan soruşturma kapsamında zanlının geçmiş yıllarda Türkiye ve KKTC’de benzeri suçlamalara maruz kaldığının öğrenildiğini ve bu konularla ilgili araştırmalar yapılacağını açıklarken, zanlının daha önceden kızına karşı cinsel taciz suçu işlediği ve konu suçtan dolayı savcılıkta görüş bekleyen bir dosyasının olduğu iddia edildi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade eden tahkikat memuru, zanlının 3 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün daha…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Hasan Demir’in tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.