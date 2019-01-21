Cinsel istismara uğradım

Dominik’ten ülkemize bir eve berber olarak getirilen kişi, söz konusu evden laptop ve cep telefonu çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. Mahkemede söz alan zanlı, kandırıldığını ve cinsel istismara maruz kaldığını söyledi

Evrim KAMALI

Yabancı işçi statüsünde Dominik Cumhuriyeti’nden ülkemize bir eve berber olarak getirilen 36 yaşındaki isminin baş harfleri zanlı E.F.J, konu evden laptop ve cep telefonu çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran, polis memuru Emrah Lambasuyucu, 20 Kasım 2018 tarihinde 15.00-17.00 saatleri arasında Alsancak’ta kalmakta olduğu ikametgâhın salon kısmı içerisinde, Thomas Patrick Boyle’ye ait HP marka laptopu ve siyah renkteki e-mail numarası bilinmeyen Samsung J 1 marka cep telefonunu söz konusu evde kalmakta olan zanlının çaldığının sirkat ettiğini ileri sürdü. Zanlının 19 Ocak 2019 tarihinde, Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken, mahkeme emri gereği tutuklandığını belirten Lambasuyucu, cep telefonunun zanlının tasarrufunda tespit edildiğini ancak laptopun henüz tespit edilemediğini kaydetti. Lambasuyucu, mesele ile ilgili olarak alması gereken ifadeler ve incelenmesi gerekli kamera görüntüleri olduğuna değinip, tahkikatın salimen yürütülmesi amaçlı zanlının üç gün süreli poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı E.F.J, Dominik Cumhuriyeti’nden ülkemize berber olarak çalıştırılmak için getirildiğini anlattı. Kendisine verilen sözlerin hiçbiri tutulmadığını belirten zanlı E.F.J, “Bir gemide çalışacağım söylendi ama öyle bir şey olmadı. Ülkeme geri dönmeme izin vermediler. Paramı alamadım. Ülkeme dönmek istiyorum. Benim gibi Dominik’ten iki kişiyi daha getirdiler. Sürekli insan getirdiklerini düşünüyorum. Cinsel baskı ve cinsel istismara da maruz kaldım” dedi. Hırsızlık yapmadığını söyleyen zanlı, ülkemize gelirken, pantolon, ceket, ayakkabı, bilgisayar gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarına dair kendisine söz verildiğini ancak bu sözleri tutmadıklarını mahkemeye aktardı. Zanlı E.F.J, “Cinsel istismara uğradım. Hırsızlık yapmadım. Mahkemeden yardım talep ediyorum” diyerek, gözyaşlarını tutamadı.

Polis memuru Emrah Lambasuyucu, zanlının iddialarının araştırılacağını ve zanlının korunması için de tutukluluk talep ettiklerini söyledi.

Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları, zanlının ciddi iddiaları olduğuna vurgu yapıp, ikametgâhtan sirkat suçunun yanı sıra, cinsel taciz iddialarının da araştırılmasına ve ülkeye çalıştırılmak için getirildiği belirtilen zanlının işlemlerinin yasal prosedüre uygun yapılıp, yapılmadığının araştırılmasına emir verdi. Asafoğulları, meselenin tüm boyutlarıyla soruşturulabilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.